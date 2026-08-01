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AGENDA · Saint-Hilaire-Peyroux

L’Impro Tour Saint-Hilaire-Peyroux

mardi 11 août 2026 · Saint-Hilaire-Peyroux

L’Impro Tour Saint-Hilaire-Peyroux

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Adresse
81 Rue du château d'eau
Ville
19560 Saint-Hilaire-Peyroux
Département
Corrèze
Tarif

Saint-Hilaire-Peyroux

L’Impro Tour

81 Rue du château d’eau Saint-Hilaire-Peyroux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

2 spectacles 1 journée 100% impro Buvette à la Foret Clochette –   .

81 Rue du château d’eau Saint-Hilaire-Peyroux 19560 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : L’Impro Tour

L’événement L’Impro Tour Saint-Hilaire-Peyroux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes