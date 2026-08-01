AGENDA · Saint-Hilaire-Peyroux
L’Impro Tour Saint-Hilaire-Peyroux
mardi 11 août 2026 · Saint-Hilaire-Peyroux
Informations pratiques
Saint-Hilaire-Peyroux
L’Impro Tour
81 Rue du château d’eau Saint-Hilaire-Peyroux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
2 spectacles 1 journée 100% impro Buvette à la Foret Clochette – .
81 Rue du château d’eau Saint-Hilaire-Peyroux 19560 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Impro Tour
L’événement L’Impro Tour Saint-Hilaire-Peyroux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes