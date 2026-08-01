Informations pratiques

Saint-Hilaire-Peyroux

L’Impro Tour

81 Rue du château d’eau Saint-Hilaire-Peyroux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

2 spectacles 1 journée 100% impro Buvette à la Foret Clochette – .

81 Rue du château d’eau Saint-Hilaire-Peyroux 19560 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : L’Impro Tour

L’événement L’Impro Tour Saint-Hilaire-Peyroux a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme des Contrées Vertes