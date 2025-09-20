L’Impromptu de la Citadelle Citadelle de Cambrai Cambrai

L’Impromptu de la Citadelle 20 et 21 septembre Citadelle de Cambrai Nord

Prévoir une lampe torche et des chaussures de marche

Non accessible aux PMR

-> RDV porte royale de la citadelle, boulevard Paul Bézin, face au « coin des mamans » du jardin public

C’est la rencontre inattendue et improbable, en plein XXIᵉ siècle, d’un ingénieur militaire de Charles Quint et de Vauban… Deux individus qui n’auraient jamais dû se croiser.

Un spectacle divertissant en déambulation, nourri d’informations historiques spécifiques au lieu !

Par la Compagnie Asphodèle.

Durée 2h

Réservation indispensable au 03 27 78 36 15

