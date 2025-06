L’improshow au Café Théâtre L’Improviste Brive-la-Gaillarde 1 juillet 2025 20:30

Corrèze

L’improshow au Café Théâtre L’Improviste 16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 20:30:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

Le concept ? C’est vous qui proposez les thèmes ! Glissés dans le chapeau, ils seront tirés au sort et instantanément transformés en scènes déjantées par notre troupe menée tambour battant par Pauline, Fabien, Blanche, Lucie et JB… sous l’œil complice de Delphine, notre maîtresse de cérémonie.

Rien n’est écrit, tout est possible… et si le cœur vous en dit, la scène vous attend aussi !

Une ambiance détendue, sans pression, 100 % plaisir, pour vivre la magie de l’impro dans toute sa spontanéité.

L’Improshow devient un rendez-vous mensuel, alors pensez à le noter dans vos agendas ! .

16 Rue Majour

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 068358836 limprovistebrive@gmail.com

