L’improshow des p’tits salés au Café Théâtre L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13 2026-05-19 2026-06-30

Le Café-Théâtre L’Improviste vous donne rendez-vous pour une soirée pleine de rires et de rebondissements L’Improshow !

Le concept ? C’est vous qui proposez les thèmes ! Glissés dans le chapeau, ils seront tirés au sort et instantanément transformés en scènes déjantées par notre troupe menée tambour battant par Fabien, Blanche, Lucie et JB… sous l’œil complice de Delphine, notre maîtresse de cérémonie.

Rien n’est écrit, tout est possible… et si le cœur vous en dit, la scène vous attend aussi !

Une ambiance détendue, sans pression, 100 % plaisir, pour vivre la magie de l’impro dans toute sa spontanéité.

A L’Improviste Café-Théâtre partagez un verre (consommation à prévoir) et soutenez les artistes avec une participation au chapeau (minimum 5€)

L’Improshow devient un rendez-vous mensuel, alors pensez à le noter dans vos agendas. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 limprovistebrive@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement L’improshow des p’tits salés au Café Théâtre L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme