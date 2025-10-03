L’improshow rapproché de Dalseem Sillé-le-Guillaume
L’improshow rapproché de Dalseem Sillé-le-Guillaume vendredi 3 octobre 2025.
L’improshow rapproché de Dalseem
9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-03
Date(s) :
2025-10-03
L’improshow rapproché de Dalseem
L’improshow rapproché de Dalseem
Un spectacle musical, participatif, tout public, improvisé et unique.
0 la Médiathèque La Tannerie à Sillé-le-Guillaume à 18h
Gratuit, réservation conseillée au 02 43 51 17 71 .
9 Rue du Ruban Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 51 17 71
English :
Dalseem’s close-up improshow
German :
Dalseems enge Improshow
Italiano :
Primo piano di Dalseem
Espanol :
Primer plano de Dalseem improshow
L’événement L’improshow rapproché de Dalseem Sillé-le-Guillaume a été mis à jour le 2025-09-21 par OT Sillé-Le-Guillaume