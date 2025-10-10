LINA – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban

LINA – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban vendredi 10 octobre 2025.

LINA Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

Le Fado, c’est un peu le Blues du Portugal !Et justement, Lina, jeune et aventureuse chanteuse portugaise, n’a pas peur d’introduire dans sa musique des ornementations bluesy que ne renierait pas Ry Cooder. Si elle reste fidèle aux codes classiques, interprétant avec ferveur les tourments de l’âme, c’est pour mieux s’en détacher en y intégrant de nouvelles formes plus contemporaines.Elle s’entoure pour ce faire d’artistes venus d’autres univers, dont le producteur Justin Adams, connu pour son travail avec Led Zeppelin, Jah Wobble et récemment, Souad Massi. Elle a choisi de consacrer son nouvel album à Luís de Camoes, considéré comme le plus grand poète portugais. De sa voix grave ou aérienne, elle fait rayonner ses poèmes d’amour et d’aventures, capturant les émotions enfouies au plus profond de nos cœurs.Frissons garantis !

ESPACE DES AUGUSTINS 27 RUE DES AUGUSTINS 82000 Montauban 82