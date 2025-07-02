Lina Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs

Lina

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03 22:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Le fado, c’est un peu le blues du Portugal. Et justement, Lina, jeune et aventureuse chanteuse portugaise, n’a pas peur d’introduire dans sa musique des ornementations bluesy que ne renierait pas Ry Cooder. Si elle reste fidèle aux codes classiques, interprétant avec ferveur les tourments de l’âme, c’est pour mieux s’en détacher en y intégrant de nouvelles formes plus contemporaines. Elle s’entoure pour ce faire d’artistes venus d’autres univers, dont le producteur Justin Adams, connu pour son travail avec Led Zeppelin, Jah Wobble et, récemment Souad Massi. Elle a choisi de consacrer son nouvel album à Luís de Camões, considéré comme le plus grand poète portugais. De sa voix grave ou aérienne, elle fait rayonner ses poèmes d’amour et d’aventures, capturant les émotions enfouies au plus profond de nos cœurs. Frissons garantis ! .

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

