Lina Tullgren (US) + The Lentils (US) + Melissa Weikart (FR/US) La Chapelle du Conservatoire Rennes

Lina Tullgren (US) + The Lentils (US) + Melissa Weikart (FR/US) La Chapelle du Conservatoire Rennes dimanche 5 octobre 2025.

Lina Tullgren (US) + The Lentils (US) + Melissa Weikart (FR/US) La Chapelle du Conservatoire Rennes Dimanche 5 octobre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Des Pies Chicaillent vous proposent un dimanche sous le signe de la folk pop américaine. Lina Tullgren Artiste de Los Angeles, improvisatrice, performeuse et poète, Lina Tullgren explore l’espace, la…

Des Pies Chicaillent vous proposent un dimanche sous le signe de la folk pop américaine.

**Lina Tullgren** Artiste de Los Angeles, improvisatrice, performeuse et poète, Lina Tullgren explore l’espace, la dualité, les relations et le divin. Son dernier album _Decide Which Way The Eyes Are Looking_, est un mélange audacieux de sons curieux : le saut des cordes de la harpe, le frémissement des bois, le cliquetis des percussions, le soupir de l’euphonium. Alliés à la voix intimiste et mélodieuse de la chanteuse, ils donneront lieu à un concert aux frontières du rêve.

**The Lentils** Groupe de premier plan de la région de Los Angeles, The Lentils présentent un vaste assortiment d’influences ancrées dans les traditions américaines de la musique folk et rock, décalées par des erreurs de calcul soigneusement calculées et des paroles étranges, tour à tour humoristiques et douces-amères. Ils ont sorti dix albums en dix ans, offrant une palette musicale variée qui va de grooves nostalgiques à des mélodies sombres, et tout ce qu’il y a entre les deux.

**Melissa Weikart** La musicienne franco-américaine est animée par un esprit d’expérimentation et d’ouverture lui permettant de façonner une musique hybride avec un haut degré de sensibilité. Elle s’inscrit dans une avant-pop intimiste, marquée par sa formation de piano classique, son amour du jazz et sa passion pour la chanson folk.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-05T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-05T18:00:00.000+02:00

1

https://www.despieschicaillent.com/concert/lina-tullgren-the-lentils-melissa-weikart/

La Chapelle du Conservatoire 30 Rue Hoche, Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine