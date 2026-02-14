L’inattendu, Salle des fêtes de Marac, Marac

Vendredi 20 mars, 20h00 Salle des fêtes de Marac Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Pour les découvrir, tirez-les au sort ! Et saisissez leur enchantement inattendu : expériences improbables, tremblements de vie, rencontres miraculeuses, frôlements avec la mort, anecdotes burlesques… Peut-être avez-vous aussi des histoires à raconter ?
Un spectacle ludique et frémissant.

Salle des fêtes de Marac Place du colombier, 52260 Marac Marac 52260 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 87 17 26 »}, {« type »: « email », « value »: « thibaut.girardot@bbox.fr »}]
Aimez-vous les histoires ? Aimez-vous jouer ? Alors vous serez comblés. Dans ce spectacle, Nathalie de Pierpont ne raconte que des histoires vraies et fascinantes. Tout public / Famille Théâtre

©L’inattendu-Cie-de-l’arbre-rouge