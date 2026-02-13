L’inattendu, Salles des fêtes, Velles, Velles

L’inattendu Samedi 21 mars, 19h00 Salles des fêtes, Velles Haute-Marne

Tarif plein 8€ Tarif adhérent 6€ Tarif jeune public, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap 5.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T19:00:00+01:00 – 2026-03-21T19:55:00+01:00

Fin : 2026-03-21T19:00:00+01:00 – 2026-03-21T19:55:00+01:00

Pour les découvrir, tirez-les au sort ! Et saisissez leur enchantement inattendu : expériences improbables, tremblements de vie, rencontres miraculeuses, frôlements avec la mort, anecdotes burlesques… Peut-être avez-vous aussi des histoires à raconter ?

Un spectacle ludique et frémissant.

Salles des fêtes, Velles 9 Rue du Faubourg, 52500 Velles Velles 52500 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06 78 95 33 67 »}]

Aimez-vous les histoires ? Aimez-vous jouer ? Alors vous serez comblés. Dans ce spectacle, Nathalie de Pierpont ne raconte que des histoires vraies et fascinantes. Tout public / Famille Théâtre

©L’inattendu-Cie-de-l’arbre-rouge