L’inattendu [Séchoir d’Aillac] Le Séchoir d’Aillac Carsac-Aillac

L’inattendu [Séchoir d’Aillac]

Le Séchoir d’Aillac Aillac Carsac-Aillac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Des souvenirs de Liane apparaissent dans des flacons qui l’invitent à un voyage inattendu. A travers un monologue empreint de douleur, de tendresse et d’humanité, l’Inattendu nous parle d’amour perdu, de résilience et de reconstruction.

Réservation obligatoire au 0645458975

Le Séchoir d’Aillac Aillac Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 89 75 contact@lesechoirdaillac.fr

English : L’inattendu [Séchoir d’Aillac]

Memories of Liane appear in bottles, inviting her on an unexpected journey. Through a monologue imbued with pain, tenderness and humanity, L’Inattendu speaks to us of lost love, resilience and reconstruction.

Reservations essential: 0645458975

