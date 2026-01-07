L’inauguration de la salle des fêtes Levroux

L’inauguration de la salle des fêtes

Rue Gambetta Levroux Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Une comédie burlesque de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, pleine d’humour et de situations cocasses.

Le spectacle L’inauguration de la salle des fêtes sera présenté le dimanche 8 février 2026 à la Maison du Peuple de Levroux. Une soirée placée sous le signe du rire, à découvrir en famille ou entre amis.

Billet en vente à l’office de tourisme de Levroux 15 .

Rue Gambetta Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 88 20

English :

Inauguration of the village hall

