L’inauguration du théâtre en 1886 – Les 140 ans du théâtre, Théâtre Victor Hugo, Fougères

Informations pratiques

L’inauguration du théâtre en 1886 – Les 140 ans du théâtre Dimanche 20 septembre, 11h00 Théâtre Victor Hugo Ille-et-Vilaine

En continu de 11h à 18h.

En partenariat avec Fougères Agglo et le Centre Culturel Juliette Drouet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

140 ans, ça se fête ! En 1886, le théâtre eut droit pour son inauguration à quatre jours de festivités, du 24 au 27 septembre.

140 ans plus tard, une riche programmation forgée par la ville de Fougères et Fougères Agglo vous est proposée tout au long de l’année 2026 avec un temps fort ce dimanche 20 septembre !

Après avoir fait vivre le Jardin Public aux couleurs de l’année 1887, les troupes de reconstitution historique Virges Armes et Passion Costume viennent cette fois-ci mettre en scène l’année 1886 et l’inauguration du théâtre.

Au programme :

– Visites du théâtre et saynètes de rue par la troupe Virges Armes

– Démonstrations et initiations aux danses du 19e siècle par la troupe Passion Costume

Pour un voyage temporel au cœur d’une inauguration festive !

Théâtre Victor Hugo Place du Théâtre, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne 0299997959 https://centreculturel.fougeres-agglo.bzh/le-centre-culturel/les-lieux/theatre-victor-hugo https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090572 Ce théâtre, construit par Jean-Marie Laloy, a été inauguré en 1888. Il est désaffecté depuis 1975. C’est un édifice de plan rectangulaire, de moyenne importance (400 à 500 places), mais témoignant d’un souci monumental : la façade, située dans l’alignement des maisons voisines, s’en distingue par son aspect imposant et son architecture très Beaux-Arts, avec bossage, chapiteaux corinthiens, pilastres, frises, fronton-pignon cintré à tympan orné. Le décor intérieur trahit ce souci de faire une architecture malgré des moyens modestes : il s’inspire du décor classique des théâtres de l’époque (bleu foncé, rouge grenat, or), mais en traitant le tout presque exclusivement en peintures, et sans grandes scènes mythologiques et allégoriques. De ce point de vue, c’est un véritable tour de force, et une incontestable réussite.

140 ans, ça se fête ! En 1886, le théâtre eut droit pour son inauguration à quatre jours de festivités, du 24 au 27 septembre.

© Marie-Paule Tellier