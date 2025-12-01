L’Incensé fait son Marché de noël ZA de la Cense Xertigny
L’Incensé fait son Marché de noël ZA de la Cense Xertigny samedi 13 décembre 2025.
L’Incensé fait son Marché de noël
ZA de la Cense 1110 rue Jules Bougel Xertigny Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
2025-12-13
Le marché de Noël de la Cense, pour sa deuxième édition, vous invite à penser local pour les fêtes de fin d’année idées cadeau, bons produits pour vos repas, décorations… Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour passer de belles fêtes de Noël !
Buvette & Goûter et animation !Tout public
ZA de la Cense 1110 rue Jules Bougel Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 01 36 73 26
English :
For its second year, the Christmas market at La Cense invites you to think local for the festive season: gift ideas, good products for your meals, decorations… You’ll find everything you need for a wonderful Christmas!
Refreshments and entertainment!
German :
Der Weihnachtsmarkt von La Cense lädt Sie in seiner zweiten Ausgabe dazu ein, für die Feiertage lokal zu denken: Geschenkideen, gute Produkte für Ihre Mahlzeiten, Dekorationen? Hier finden Sie alles, was Sie für ein schönes Weihnachtsfest brauchen!
Getränke & Snacks und Animation!
Italiano :
Giunto alla sua seconda edizione, il Mercatino di Natale de La Cense vi invita a pensare locale per le festività: idee regalo, buoni prodotti per i vostri pasti, decorazioni… Troverete tutto ciò che vi serve per un Natale meraviglioso!
Rinfreschi, spuntini e intrattenimento!
Espanol :
En su segunda edición, el mercado navideño de La Cense le invita a pensar en lo local para estas fiestas: ideas para regalos, buenos productos para sus comidas, decoración… Encontrará todo lo que necesita para pasar unas Navidades maravillosas
Refrescos, tentempiés y animación
