L’Incensé fait son Marché de noël ZA de la Cense Xertigny

L’Incensé fait son Marché de noël

ZA de la Cense 1110 rue Jules Bougel Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le marché de Noël de la Cense, pour sa deuxième édition, vous invite à penser local pour les fêtes de fin d’année idées cadeau, bons produits pour vos repas, décorations… Vous y trouverez tout ce qu’il faut pour passer de belles fêtes de Noël !

Buvette & Goûter et animation !Tout public

0 .

ZA de la Cense 1110 rue Jules Bougel Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 6 01 36 73 26

English :

For its second year, the Christmas market at La Cense invites you to think local for the festive season: gift ideas, good products for your meals, decorations… You’ll find everything you need for a wonderful Christmas!

Refreshments and entertainment!

German :

Der Weihnachtsmarkt von La Cense lädt Sie in seiner zweiten Ausgabe dazu ein, für die Feiertage lokal zu denken: Geschenkideen, gute Produkte für Ihre Mahlzeiten, Dekorationen? Hier finden Sie alles, was Sie für ein schönes Weihnachtsfest brauchen!

Getränke & Snacks und Animation!

Italiano :

Giunto alla sua seconda edizione, il Mercatino di Natale de La Cense vi invita a pensare locale per le festività: idee regalo, buoni prodotti per i vostri pasti, decorazioni… Troverete tutto ciò che vi serve per un Natale meraviglioso!

Rinfreschi, spuntini e intrattenimento!

Espanol :

En su segunda edición, el mercado navideño de La Cense le invita a pensar en lo local para estas fiestas: ideas para regalos, buenos productos para sus comidas, decoración… Encontrará todo lo que necesita para pasar unas Navidades maravillosas

Refrescos, tentempiés y animación

