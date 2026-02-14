L’incidence des discriminations sur la santé mentale, Bibliothèque Flora Tristan, Bordeaux

L’incidence des discriminations sur la santé mentale Vendredi 27 mars, 18h00 Bibliothèque Flora Tristan Gironde

Une plongée vertigineuse et bouleversante au cœur de la santé mentale.

Pauline Chanu est documentariste et autrice de séries radiophoniques pour France culture, notamment Les Fantômes de l’hystérie. Avec Sortir de la maison hantée, elle explore la persistance du regard médical et judiciaire qui continue d’enfermer les femmes dans la catégorie de l’hystérie.

Quentin Zuttion est dessinateur et scénariste français de bandes dessinées, également connu sous le pseudonyme Mr Q. Dans Sage, Quentin tente de comprendre comment l’anxiété s’est installée dans son quotidien, alors qu’il tentait d’assumer son homosexualité, et pourquoi elle l’empêche de vivre normalement.

La table ronde sera suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Krazy Kat.

> voir le programme de la Fabrique du citoyen #11

