L’Increvable Tour au fil des saisons A la Carte Postale Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-26 19:00 –

Gratuit : oui Adulte, Etudiant, Personne en situation de handicap, Senior

En 2022, six femmes, dont l’une en situation de handicap suite à une tentative de féminicide, se sont élancées en itinérance, à vélo contre les violences conjugales. L’objectif de ce cyclo voyage était de se réapproprier leur corps et l’espace grâce au vélo. En route, elles ont également ponctué leur voyage d’ateliers d’écriture thérapeutiques autour du slam et de la poésie. Deux ans plus tard, en 2024, un nouveau groupe de sept femmes se forme pour poursuivre dans leurs traces. À partir d’un lieu fixe cette fois, elles explorent l’autonomie et la liberté de déplacement que propose le vélo autour d’ateliers (mécanique vélo, orientation, autodéfense, création,..) visant la confiance en soi. L’une des participantes a même fait ses « premiers pas » à bicyclette ! Au fil de ces deux saisons, une aventure émouvante, puissante et pleine de joie militante.www.lesincrevables.org

A la Carte Postale Île de Nantes Nantes 44200