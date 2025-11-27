L’increvable tour au fil des saisons Association socioculturelle du Centre Pierre Legendre Couëron

L’increvable tour au fil des saisons Association socioculturelle du Centre Pierre Legendre Couëron jeudi 27 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Reservation conseillée Adulte

A l’invitation du Centre Socio-culturel Pierre Legendre à Couëron, présentation et échanges autour de deux court-métrages documentaires proposés par Les Increvables en selle et réalisés par Manon AubelEn 2022, six femmes, dont l’une en situation de handicap suite à une tentative de féminicide, se sont élancées en itinérance, à vélo contre les violences conjugales. L’objectif de ce cyclo voyage était de se réapproprier leur corps et l’espace grâce au vélo. En route, elles ont également ponctué leur voyage d’ateliers d’écriture thérapeutiques autour du slam et de la poésie. Deux ans plus tard, en 2024, un nouveau groupe de sept femmes se forme pour poursuivre dans leurs traces. À partir d’un lieu fixe cette fois, elles explorent l’autonomie et la liberté de déplacement que propose le vélo autour d’ateliers (mécanique vélo, orientation, autodéfense, création,..) visant la confiance en soi. L’une des participantes a même fait ses « premiers pas » à bicyclette !Au fil de ces deux saisons, une aventure émouvante, puissante et pleine de joie militante.Pour en savoir plus : www.lesincrevables.org

Association socioculturelle du Centre Pierre Legendre Couëron 44220

02.40.86.13.42