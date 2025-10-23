L’incroyable banquet matourin Maison des Patrimoines Matour

L’incroyable banquet matourin Maison des Patrimoines Matour jeudi 23 octobre 2025.

L’incroyable banquet matourin

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour Saône-et-Loire

RDV à la Maison du patrimoine à Matour

Tu aimes manger et rire, tu habites Matour ou ses environs, tu es curieux ou curieuse ?

Alors viens à cette première rencontre !

Nous sommes trois pour l’instant Romane (céramiste et marionnettiste), Lucie (photographe) et Lydie (crieuse publique).

Nous aimerions créer avec vous un moment festif, avec une touche d’artistique, et surtout inoubliable.

Tu ne vois pas trop où on veut en venir ? Super, alors il ne te reste plus qu’à venir pour savoir.

Projet de territoire 2025-2026 L’incroyable banquet matourin .

Maison des Patrimoines Grande Rue Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

