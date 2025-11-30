L’incroyable femme des neiges en présence du réalisateur Cinéma Rio Borvo, Bourbon-Lancy
Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire
Tarif : 6.3 – 6.3 – 7.5 EUR
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Une rencontre exceptionnelle !
Venez à la rencontre de Sebastien Betbeder pour la
tournée de son film L’incroyable femme des neiges
avec Blanche Cardin, Philippe Katerine et Bastien
Bouillon. Un film drôle et touchant, tourné en partie en
Bourgogne Franche-Comté.
Vous pouvez venir acheter vos places dès maintenant
au cinéma !
Un grand merci au CIBFC Cinémas Indépendants
de Bourgogne Franche-Comté
Résumé Coline Morel, intrépide exploratrice du
Pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive. Après des
années passées à traquer ce yéti auquel elle est la
seule à croire, elle se fait licencier et son compagnon
la quitte. En pleine débâcle, Coline n’a d’autre choix
que de rentrer dans son village natal. Elle y retrouve
ses deux frères, Basile et Lolo, ainsi que son amour de
jeunesse.
Des montagnes du Jura jusqu’à l’immensité des terres
immuables du Groenland, une nouvelle aventure
commence alors pour l’incroyable femme des neiges . .
Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr
