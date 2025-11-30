L’incroyable femme des neiges en présence du réalisateur Cinéma Rio Borvo, Bourbon-Lancy

L’incroyable femme des neiges en présence du réalisateur

Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

2025-11-30

2025-11-30

2025-11-30

Une rencontre exceptionnelle !

Venez à la rencontre de Sebastien Betbeder pour la

tournée de son film L’incroyable femme des neiges

avec Blanche Cardin, Philippe Katerine et Bastien

Bouillon. Un film drôle et touchant, tourné en partie en

Bourgogne Franche-Comté.

Vous pouvez venir acheter vos places dès maintenant

au cinéma !

Un grand merci au CIBFC Cinémas Indépendants

de Bourgogne Franche-Comté

Résumé Coline Morel, intrépide exploratrice du

Pôle Nord, voit sa vie partir à la dérive. Après des

années passées à traquer ce yéti auquel elle est la

seule à croire, elle se fait licencier et son compagnon

la quitte. En pleine débâcle, Coline n’a d’autre choix

que de rentrer dans son village natal. Elle y retrouve

ses deux frères, Basile et Lolo, ainsi que son amour de

jeunesse.

Des montagnes du Jura jusqu’à l’immensité des terres

immuables du Groenland, une nouvelle aventure

commence alors pour l’incroyable femme des neiges . .

Cinéma Rio Borvo, 9 Rue de la Petite Murette Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 25 19 rioborvo@orange.fr

