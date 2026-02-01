L’incroyable histoire de l’automobile Rencontre avec J-L LOUBET Association En Avant Première Surgères

L’incroyable histoire de l’automobile Rencontre avec J-L LOUBET

Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères Charente-Maritime

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Jean-Louis Loubet, historien de l’automobile, vous propose un voyage passionnant à travers toute l’histoire de l’automobile.

Une rencontre accessible à tous, pour les curieux, les passionnés, les amateurs d’histoire… et d’automobiles.

Association En Avant Première 32 rue du Faubourg saint Gilles Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 19 96 91 enavantpremiere17@yahoo.fr

English :

Automotive historian Jean-Louis Loubet takes you on a fascinating journey through the history of the automobile.

A meeting open to all, for the curious, the passionate, history lovers? and car enthusiasts.

