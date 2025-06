L’incroyable histoire des arbres et du soleil – Asnières-sur-Vègre 28 août 2025 14:00

Raconter la vie des arbres, c’est prendre conscience de leur rôle essentiel celui qui permet à tout être vivant de respirer.

Que serait la nature sans le soleil ? Oxygène, photosynthèse, molécules… De bien beaux mots ! Mais comment ça marche ? Vous partirez à la découverte de la vie en observant les arbres et en manipulant de petites maquettes faites d’atomes et de molécules.

Ensuite, il ne restera plus qu’à observer l’astre grâce un équipement spécial. Le filtre solaire fixé sur le télescope vous aurez la possibilité d’examiner notre étoile de plus près. Et avec un peu de chance, grâce à la lunette solaire, vous pourrez être témoin d’une éruption solaire !

English:

To tell the story of trees is to become aware of their essential role: that of enabling all living things to breathe.

German:

Das Leben der Bäume zu erzählen bedeutet, sich ihrer wesentlichen Rolle bewusst zu werden: die Rolle, die es allen Lebewesen ermöglicht zu atmen.

Italiano:

Raccontare la storia degli alberi è un modo per comprendere il loro ruolo essenziale nel permettere a tutti gli esseri viventi di respirare.

Espanol:

Contar la historia de los árboles es una forma de comprender su papel esencial para que todos los seres vivos puedan respirar.

