L’Incroyable Noël de Hérisson Village de Hérisson Hérisson
L’Incroyable Noël de Hérisson Village de Hérisson Hérisson lundi 1 décembre 2025.
L’Incroyable Noël de Hérisson
Village de Hérisson Place de la République Hérisson Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-01
Le village de Hérisson vous invite à un mois de décembre magique!
Du 1er au 31 décembre 2025: un véritable conte de Noël vivant!
Calendrier de l’Avent géant, expositions artistiques, animations pour petits et grands, concerts, restauration sur place…
.
Village de Hérisson Place de la République Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 84 24 10 incroyablesdubocagebourbonnais@gmail.com
English :
The village of Hérisson invites you to a magical December!
From December 1 to 31, 2025: a living Christmas story!
Giant Advent calendar, art exhibitions, entertainment for young and old, concerts, on-site catering…
German :
Das Dorf Igel lädt Sie zu einem magischen Dezember ein!
Vom 1. bis 31. Dezember 2025: ein lebendiges Weihnachtsmärchen!
Riesiger Adventskalender, Kunstausstellungen, Animationen für Groß und Klein, Konzerte, Essen und Trinken vor Ort…
Italiano :
Il villaggio di Hérisson vi invita a un magico mese di dicembre!
Dal 1° al 31 dicembre 2025: una storia di Natale vivente!
Calendario dell’Avvento gigante, mostre d’arte, animazione per grandi e piccini, concerti, ristorazione in loco…
Espanol :
El pueblo de Hérisson le invita a un mes de diciembre mágico
Del 1 al 31 de diciembre de 2025: ¡un cuento de Navidad viviente!
Calendario de Adviento gigante, exposiciones de arte, animaciones para grandes y pequeños, conciertos, restauración in situ…
L’événement L’Incroyable Noël de Hérisson Hérisson a été mis à jour le 2025-11-20 par Montluçon Tourisme