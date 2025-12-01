L’Incroyable Noël de Hérisson Village de Hérisson Hérisson

L’Incroyable Noël de Hérisson

Village de Hérisson Place de la République Hérisson Allier

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-31

2025-12-01

Le village de Hérisson vous invite à un mois de décembre magique!

Du 1er au 31 décembre 2025: un véritable conte de Noël vivant!

Calendrier de l’Avent géant, expositions artistiques, animations pour petits et grands, concerts, restauration sur place…

+33 6 60 84 24 16 incroyablesdubocagebourbonnais@gmail.com

English :

The village of Hérisson invites you to a magical December!

From December 1 to 31, 2025: a living Christmas story!

Giant Advent calendar, art exhibitions, entertainment for young and old, concerts, on-site catering…

German :

Das Dorf Igel lädt Sie zu einem magischen Dezember ein!

Vom 1. bis 31. Dezember 2025: ein lebendiges Weihnachtsmärchen!

Riesiger Adventskalender, Kunstausstellungen, Animationen für Groß und Klein, Konzerte, Essen und Trinken vor Ort…

Italiano :

Il villaggio di Hérisson vi invita a un magico mese di dicembre!

Dal 1° al 31 dicembre 2025: una storia di Natale vivente!

Calendario dell’Avvento gigante, mostre d’arte, animazione per grandi e piccini, concerti, ristorazione in loco…

Espanol :

El pueblo de Hérisson le invita a un mes de diciembre mágico

Del 1 al 31 de diciembre de 2025: ¡un cuento de Navidad viviente!

Calendario de Adviento gigante, exposiciones de arte, animaciones para grandes y pequeños, conciertos, restauración in situ…

