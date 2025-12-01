L’Incroyable Noël de Hérisson Village de Hérisson Hérisson

L’Incroyable Noël de Hérisson

Le village de Hérisson s’apprête à vivre un mois de décembre 2025 magique: parcours du calendrier de l’avent, expo, concerts, marché de Noël, contes…

Du 1er au 31 décembre 2025, le village se transformera en un véritable conte de Noël vivant!

Village de Hérisson Place de la République Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 84 24 10 incroyablesdubocagebourbonnais@gmail.com

English :

The village of Hérisson is gearing up for a magical December 2025: advent calendar trail, exhibition, concerts, Christmas market, storytelling…

From December 1 to 31, 2025, the village will be transformed into a living Christmas story!

German :

Das Dorf Hérisson bereitet sich auf einen magischen Dezember 2025 vor: Adventskalender, Ausstellungen, Konzerte, Weihnachtsmarkt, Märchenerzählungen…

Vom 1. bis 31. Dezember 2025 wird sich das Dorf in ein lebendiges Weihnachtsmärchen verwandeln!

Italiano :

Il villaggio di Hérisson si sta preparando per un magico dicembre 2025: un percorso del calendario dell’Avvento, una mostra, concerti, un mercatino di Natale, narrazioni…

Dal 1° al 31 dicembre 2025, il villaggio si trasformerà in una storia di Natale vivente!

Espanol :

El pueblo de Hérisson se prepara para un diciembre de 2025 mágico: recorrido del calendario de Adviento, exposición, conciertos, mercado navideño, cuentacuentos…

Del 1 al 31 de diciembre de 2025, el pueblo se transformará en un cuento de Navidad viviente

