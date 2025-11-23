RENVERSEE – SALLE POLYVALENTE Canet

RENVERSEE – SALLE POLYVALENTE Canet dimanche 23 novembre 2025.

RENVERSEE Début : 2025-10-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Un spectacle insolent et plein de tendresseVoix rauque et humour rock’n roll, Amandine Lourdel est l’une des figures montantes de la scène humour. Avec un ton décomplexé, son statut de « femme indépendante » – « c’est comme ça qu’on dit célibataire en ce moment » – la jeune femme « coincée dans la cantine de l’amour » propose avec Renversée un stand-up malin, plein de gouaille et de mauvaise foi, zoomant avec (im)pertinence sur les nouvelles règles du jeu en matière de séduction, de sexualité et de religion.Son style bien à elle et son flow dentelé frôlent la provocation sans s’y arrêter, caressent le trash sans y toucher. Son humour frontal oscille entre sarcasme, ironie et satire sociale… Spectacle programmé dans le cadre du festival d’humour et dégustations Les Vendanges du Sillon #5 >> À partir de 19h, dégustation de vins et petite restauration ————————————————-*Avenue du Pont / Parking « Les berges de l’Hérault », suivre fléchage

SALLE POLYVALENTE AVENUE DU PONT 34800 Canet 34