L’INCROYABLE NOËL, LE SPECTACLE – CHÂTEAU DE CHAUMONT EN CHAROLAIS Saint-Bonnet-De-Joux

L’INCROYABLE NOËL, LE SPECTACLE Début : 2025-12-20 à 11:00. Tarif : – euros.

L’INCROYABLE NOËL, LE SPECTACLEDu 14 Novembre au 21 décembre 2025100 marches jalonnent le parcours, non accessible aux PMR. Il était une fois … L’incroyable Noël, un spectacle immersif féerique !Combien de contes, d’histoires ou de légendes ont été racontés au sujet de Noël ? Pourtant, rares sont ceux qui savent comment tout a commencé. Plongez dans cette féérie de Noël et laissez vous emporter dans un tourbillon de costumes, de décors et de musiques à la suite de Yule et 400 volontaires qui vous entraînent dans ce voyage merveilleux.

CHÂTEAU DE CHAUMONT EN CHAROLAIS CHÂTEAU DE CHAUMONT EN CHAROLAIS 71220 Saint-Bonnet-De-Joux 71