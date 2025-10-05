LE NOUVEL AN 2026 AVEC GIMS – LE CUBE Troyes

M Beach Event présente: Pour célébrer le passage à la nouvelle année 2026, retrouvez GIMS en exclusivité le 31 décembre 2025 au Cube à Troyes !5 Djs se succèderont sur scène pour faire de cette soirée un moment exceptionnel.De 20h30 à 5h00, une programmation festive vous attend avec de nombreux DJs pour enflammer la piste toute la nuit. Nous avons la chance d’accueillir ce soir là :Artistes internationaux :Hamma, champion de France Red Bull 3Style. Oriska, star d’NRJ Extravadance primée aux NRJ DJ AwardsJeunes prodiges :Kenzo Harel, prodige de 16 ans, maître d’un mix entre EDM et pop, présent sur la scène de Solidays & Stoltz, vous l’avez déjà vu au showcase de Gims, il avait mit le feu à Mesnil ! Le moment fort de la soirée : le showcase de GIMS à minuit*.Ouverture des portes : 20h00Fin des entrées : 23h00 Restauration : Foodtruck et Bars sur placeConfiguration : Tout debout*Horaires à titre indicatif pouvant être soumis à des modifications

LE CUBE BOULEVARD CHARLES DELESTRAINT 10000 Troyes 10