L’Incroyable Noël Saint-Bonnet-de-Joux

L’Incroyable Noël

Ecuries de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : 18 – 18 – 28 EUR

Tarif de base

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-29 21:30:00

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23 2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-07 2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Il était une fois ?… l’Incroyable Noël !

Combien de contes, d’histoires ou de légendes ont été racontés au sujet de Noël ? Pourtant, rares sont ceux qui savent comment tout a commencé. Cette histoire-là a été oubliée dans l’ombre du mythe auquel elle a donné naissance il y a bien longtemps.

Plongez dans cette féérie de Noël et laissez vous emporter dans un tourbillon de costumes, de décors et de musiques à la suite de Yule et 400 volontaires qui vous entraînent dans ce voyage merveilleux.

Préparez vous à vivre un spectacle familial unique en son genre, au gré d’un parcours surprenant. .

Ecuries de Chaumont Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 08 58 44 anne.cauchard@lenchanteur-spectacles.com

