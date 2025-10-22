L’incroyable voyage de Splotch ! Ludo-médiathèque Saint-Médard-en-Jalles

L’incroyable voyage de Splotch ! Ludo-médiathèque Saint-Médard-en-Jalles mercredi 22 octobre 2025.

L’incroyable voyage de Splotch ! Mercredi 22 octobre, 10h15, 11h15 Ludo-médiathèque Gironde

Sur inscription auprès de la ludo-médiathèque

Début : 2025-10-22T10:15:00 – 2025-10-22T11:00:00

Fin : 2025-10-22T11:15:00 – 2025-10-22T12:00:00

À travers un conte interactif mettant en scène une petite goutte d’eau, les enfants découvrent le cycle naturel de l’eau et les espèces animales et végétales qui en dépendent. Grâce à un personnage à replacer dans l’histoire, chaque enfant devient acteur de l’aventure.

Deux sessions sont proposées le 22 octobre : 10h15 et 11h15 à la ludo-médiathèque.

En bonus, un kit économiseur d’eau sera offert aux familles Saint-Médardaises.

Ludo-médiathèque 26, rue aurel Chazeau, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Dans le cadre du mois de la résilience, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles propose aux enfants un conte interactif en collaboration avec l’association Ceseau et la ludo-médiathèque.

