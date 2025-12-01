L’Incroyable Voyage du Lutin de Noël La Ruche Saucats

L’Incroyable Voyage du Lutin de Noël La Ruche Saucats mardi 23 décembre 2025.

L’Incroyable Voyage du Lutin de Noël

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats Gironde

À l’approche de Noël, les lutins ne sont pas au rendez-vous pour préparer les milliers de cadeaux destinés aux enfants du monde entier. Le père Noël décide d’envoyer Rouscaille et son vieil âne magique en mission très spéciale pour retrouver les lutins disparus.

Rejoignez-les dans leurs incroyables aventures autour du monde dans ce spectacle de marionnettes interactif, musical et bilingue français-anglais, où se mêlent chants de Noël et découverte d’autres cultures et traditions de fin d’année. .

