L’INCRUSTE – ALCAZAR Bordeaux

L’INCRUSTE Début : 2026-02-26 à 20:30. Tarif : – euros.

Patricia, huissier de justice déterminé, est prête à tout pour déloger Léo, un locataire indélicat et rusé qui lui est prêt à toutes les folies pour rester dans “son” logement.??Mais quand 21h a sonné et que l’expulsion n’est légalement plus possible, ils vont devoir cohabiter jusqu’au lendemain matin 06h. Une Guerre des nerfs explosive où tous les coups seront permis entre une Huissière “grande gueule” et un filou décidément très fûté….! Juridiquement incorrecte !

ALCAZAR 170 COURS DU MEDOC 33000 Bordeaux 33