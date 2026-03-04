Linda veut du poulet !, Espace Georges Simenon, Rosny-sous-Bois

Linda veut du poulet ! Mercredi 11 mars, 14h30 Espace Georges Simenon Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T14:30:00+01:00 – 2026-03-11T15:46:00+01:00

Fin : 2026-03-11T14:30:00+01:00 – 2026-03-11T15:46:00+01:00

après la séance, les enfants sont invités à un atelier créatif pour créer leur propre héroïne à l’aquarelle ! (atelier gratuit sur réservation)

Espace Georges Simenon Place Carnot, Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1233#showmovie?id=18B6M »}]

Ciné-atelier – Linda est injustement punie par sa mère, Paulette, qui ferait tout pour se faire pardonner. Même un poulet aux poivrons, elle qui ne sait pas cuisiner. Ce poulet que son père avait … espace georges simenon Linda veut du poulet !