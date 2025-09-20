L’Inde danse, Dunkerque se souvient. Parvis du musée Dunkerque 1940 opération Dynamo Dunkerque

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée Dunkerque 1940 – Opération Dynamo vous invite à un moment de découverte et de partage autour de la danse indienne, en écho à notre exposition temporaire consacrée aux troupes indiennes présentes à Dunkerque en 1940.

Venez participer à deux sessions d’initiation à la danse indienne, accessibles à tous, animées par l’association Mastani. Ces ateliers seront suivis d’une représentation dansée par les adhérents de l’association, offrant un aperçu vivant et coloré de cette tradition artistique riche de sens.

Une belle manière d’explorer les liens historiques entre l’Inde et Dunkerque à travers le corps, le rythme et la culture.

Journées européennes du patrimoine 2025

Mastani