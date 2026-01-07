L’Inde de Gandhi à nos jours – Thierry Piel et Ulrich Huygevelde Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre – Pas de réservation Tout public

Animée par Thierry Piel, Maître de conférence et agrégé d’histoire à Nantes Université et Ulrich Huygevelde, diplômé de Sciences-po Paris en politique comparée (Centre Géopolis et Euradio)

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

https://up.univ-nantes.fr/



Afficher la carte du lieu Amphi Kerneis (Fac de Médecine) et trouvez le meilleur itinéraire

