L’Inde, nouvel eldorado de la beauté ? HEC Alumni Paris Mercredi 14 janvier 2026, 19h00 sur inscription

L’Inde, nouvel eldorado de la beauté ? Par HEC Alumni

Le marché indien de la beauté et des soins personnels qui pèse déjà 1 milliard de dollars, est sur une trajectoire exponentielle, avec des projections atteignant les 4 milliards de dollars d’ici 2035. Ce n’est plus une simple opportunité, mais un vrai réservoir de croissance.

Mais l’Inde est un pays aux « multiples Indes » : complexe, et fragmenté.

Le Club HEC Alumni Parfum & Beauté te propose une soirée de décryptage avec l’institut BrainValue pour t’aider à comprendre les mutations de ce géant.

Au programme de cette immersion :

La tendance Indo-Western : pourquoi le métissage de la culture indienne et occidentale est aspirationnel dans toutes les sphères du luxe et jusque dans la beauté ?

Le sacre de la beauté holistique : bien plus qu’une tendance, un art de vivre.

Le panorama sectoriel : standards de beauté et les marques aspirationnelles sur tous types de segments (la peau, les cheveux, le corps, le maquillage, le parfumage

La conférence sera animée par des experts : Nicolas Riou, CEO de l’institut d’études BrainValue, et son équipe, Nathalie Ternisien, Partner, Noa Mintz, Research Consultant.

Programme du mercredi 14 janvier :

Accueil : à partir de 18h30

Début de la conférence : 19h00 précises

Cocktail de networking : à partir de 20h15

Les places sont limitées et la table ronde se tiendra en français.

Nous vous attendons nombreux pour cette conversation éclairante autour d’un marché aussi fascinant que complexe à pénétrer.

Jessica de Lacour Sussac (H04) & Jill Schleicher (H14), membres du Bureau du Club HEC Alumni Parfum & Beauté

Angélique Marlot (MUST19) & Elisabetta Portioli (MBA19), Co-Présidentes du Club HEC Alumni Parfum & Beauté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-14T19:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-14T22:00:00.000+01:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/l-inde-nouvel-eldorado-de-la-beaute/2025/12/26/13269

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris



