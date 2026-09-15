L’indépendance des médias Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Informations pratiques

Vichy

L’indépendance des médias

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 18:00:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Eloïse Lebourg journaliste et fondatrice de Mediacoop et Hervé Kempf, journaliste et fondateur de Reporterre

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Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 42 50 mediatheque@ville-vichy.fr

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English :

Eloïse Lebourg, journalist and founder of Mediacoop, and Hervé Kempf, journalist and founder of Reporterre

L’événement L’indépendance des médias Vichy a été mis à jour le 2026-09-10 par Vichy Destinations