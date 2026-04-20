L’indicible secret des choses minuscules Exposition Auberge de Jeunesse Brest Brest
L’indicible secret des choses minuscules Exposition Auberge de Jeunesse Brest Brest vendredi 1 mai 2026.
Brest
L’indicible secret des choses minuscules Exposition
Auberge de Jeunesse Brest 5 rue de Kerbriant Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-01
Maïa Thibault, artiste adhérente de l’association Anémochorie, propose ses photographies pour cette seconde édition, afin de partager son regard doux et bienveillant sur la nature qui nous entoure. .
Auberge de Jeunesse Brest 5 rue de Kerbriant Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 41 90 41
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English : L’indicible secret des choses minuscules Exposition
L’événement L’indicible secret des choses minuscules Exposition Brest a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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