L’indormable nuit, par la Compagnie des Nuits Théâtre du soleil Paris samedi 6 septembre 2025.

Festival Départ d’Incendies — La deuxième édition

Pour sa deuxième édition, le Festival Départ D’Incendies propose une programmation encore plus riche et variée que l’édition précédente.

Regroupant du 05 septembre 2025 au 05 octobre 2025 près de 100 artistes réunis, 14 spectacles à découvrir, 45 représentations, la pluridisciplinarité fait partie intégrante du festival, laissant libre cours à toutes les envies, à la fois dans la scène intérieure et extérieure.

Parmi les nouvelles troupes invitées cette année, la Compagnie des Nuits vous accompagnera tout au long du festival avec un cabaret poétique et immersif inoubliable. Deux formats de soirées vous sont proposés : Indormable nuit, une version de 2h30, ou bien la nuit complète pour faire la fête jusqu’au petit matin.

La soirée Indormable nuit

Après 3 ans de succès à la SACD, dans des cafés à Paris et en tournée dans des villages de 7 régions différentes, L’indormable nuit pose ses valises au Festival Départ d’Incendies pour 8 dates exceptionnelles.

Ce spectacle écrit et réécrit par la talentueuse Lucie Hennebert à chaque édition explore toutes les formes et tous les registres de la langue, alternant moments de comédie et de poésie – chant – danse – piano – guitare – accordéon – shruti box – chœurs en dix mille langues et bien d’autres surprises… Tout au long de la soirée, les artistes surgissent autour de vous et grimpent sur vos tables pour jouer, danser, conter, faire de la musique et chanter, des histoires qui vous ressemblent.

durée estimée ~ 02H30

L’Indormable nuit – L’intégrale, le marathon, l’apogée

Vous n’en avez pas assez ? Quitte à avoir pour une fois dans nos vies les clés d’un lieu exceptionnel, nous ne voulons pas juste y faire un spectacle pour y faire un spectacle. Nous voulons créer avec ces deux nuits intégrales, un moment qui marque nos mémoires, un moment de partage unique, une réunion d’inconnu.e.s dans le dos du jour, pour se rappeler ensemble que nous avons besoin d’histoires, de rire et de pleurer ensemble, de chanter ensemble, de danser ensemble et que cela peut suffire à repousser les ténèbres, à tenir dans l’obscurité, à traverser la nuit.

L’Indormable nuit, par la Compagnie des nuits ; Crédits : Helen Dersoir

Pour ces soirées exceptionnelles, 2 consommations sur place seront offertes ainsi que l’affiche du spectacle ( rendez-vous à la billetterie sur place ).

durée : de 20h30 à 07h00

Le 06 septembre et 04 octobre 2025.

DISTRIBUTION

Écriture et mise en scène : Lucie Hennebert



Interprètes : Maria Aziz Alaoui, Margot Barnaud, Louise Carton, Louise Charbonnel, Lucie Courbet, Léona D’Huy, Lucas De Oliveira, Wanda Efremov Bobescu, Elena El Ghaoui, Aurélien Gerhards, Lucie Hennebert, Daniel Jouravsky, Laurent Khider, Igor Kovalsky, Gibriel Lakhdari, Juliette Leca, Zoé Logié de Mersan, Clara Moret, Julia Pflimlin, Rémi Poureyron, Adèle Proy, Tom Savonet, Léa Tilliet, Sara Valeri, Myra Zbib

Scénographie : Léa Tilliet

Costumes : Tom Savonet



Aide à la production : Laurent Khider, Lilou Clipet, Avril Sliosberg

Détails pratiques

Lieu : Théâtre du Soleil, Paris

Pour réserver en ligne ou plus d’informations, cliquez ici.

Un cabaret poétique en immersion totale, porté par 25 artistes flamboyant·es.

payant

Nuits complètes : De 24 à 45 euros

Soirées : De 9 à 25 euros.

Réservation sur place ou en ligne. Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte pour les nuits complètes.

Tout public.

Théâtre du soleil 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://festival-depart-d-incendies.com/ +33689193346 billetterie@festival-depart-d-incendies.com