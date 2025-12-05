L’INDUSTREET , C’EST QUOI? Le Grand-Quevilly – Agence ROUEN QUEVILLY Le Grand-Quevilly

L’INDUSTREET , C’EST QUOI? Vendredi 5 décembre, 15h00 Le Grand-Quevilly – Agence ROUEN QUEVILLY Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T15:00:00 – 2025-12-05T16:30:00

Fin : 2025-12-05T15:00:00 – 2025-12-05T16:30:00

Dans le cadre de la semaine de l’industrie #INDUSTRIE Réunion de présentation en VISIO de « L’Industreet » qui est un centre de formation spécialisé dans la formation aux nouveaux métiers de l’industrie créé à l’initiative de TotalEnergies. L’industreet forme des jeunes de 18 à 29 ans, avec ou sans diplôme aux métiers de l’industrie. Formations rémunérées pour retrouver un emploi dans un secteur porteur! Formations rémunérées : – Technicien.ne de Maintenance et d’Installation en Photovoltaïque – T

Le Grand-Quevilly – Agence ROUEN QUEVILLY 76120 Le Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandy

