L’industrialisation du mensonge. Que se passe-t-il quand l’exhibition de la valeur devient la seule valeur ? Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

L’industrialisation du mensonge. Que se passe-t-il quand l’exhibition de la valeur devient la seule valeur ?

Lundi 2 février 2026 de 19h à 21h.

Accueil à partir de 18h30. Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-02 19:00:00

fin : 2026-02-02 21:00:00

2026-02-02

L’industrialisation du mensonge est devenue l’un des phénomènes les plus inquiétants de nos sociétés contemporaines.

A l’ère de la concentration des médias et des plateformes numériques, la désinformation n’est plus accidentelle mais organisée.

Elle est produite, amplifiée et diffusée à grande échelle selon des logiques économiques et idéologiques.

Le mensonge devient un outil de pouvoir, façonnant l’opinion publique et influençant les choix démocratiques.

La répétition, la simplification et l’émotion remplacent l’analyse et la vérité.





Cette mécanique affaiblit le débat public et brouille la frontière entre information et propagande.

Elle fragilise la confiance des citoyens envers les médias et les institutions.

Face à cette dérive, l’esprit critique est plus que jamais menacé.

Comprendre les rouages de cette industrialisation est une nécessité démocratique.





Raphaël Liogier

Sociologue et philosophe, professeur des universités à Science Po Aix en Provence et enseignant à Paris au Collège international de philosophie. .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 78 67 85 upop13@free.fr

English :

This conference aims to denounce these practices and call for collective vigilance.

