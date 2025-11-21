L’industrie à la rencontre des compétences de demain Agence MONTAUBAN ALBASUD Montauban

L’industrie à la rencontre des compétences de demain Vendredi 21 novembre, 08h00 Agence MONTAUBAN ALBASUD Tarn-et-Garonne

Découvrez les métiers qui recrutent dans l’industrie ! Rencontre des entreprises locales, écoute des témoignages inspirants et échange avec des professionnels sur les compétences recherchées aujourd’hui et demain. Au programme : • Présentation d’entreprises industrielles • Regards croisés entre jeunes et chefs d’entreprise • Découverte des dispositifs immersion: PMSMP, stages, visites d’entreprises • Témoignage d’un jeune chef d’entreprise issu de l’industrie

Agence MONTAUBAN ALBASUD 82000 Montauban Montauban 82000 Albasud Tarn-et-Garonne Occitania

