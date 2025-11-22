L’industrie au cœur de la pierre : en exclusivité, entrez là où la pierre prend vie ! atelier Questiaux Laigneville

L’industrie au cœur de la pierre : en exclusivité, entrez là où la pierre prend vie ! Samedi 22 novembre, 09h00 atelier Questiaux Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-22T09:00:00 – 2025-11-22T11:30:00

Fin : 2025-11-22T09:00:00 – 2025-11-22T11:30:00

Visite pour adultes et enfants dès 8 ans

samedi 22 novembre / 2 créneaux possibles :

– de 9h à 10h

– de 10h30 à 11h30

atelier Questiaux 5 rue Nogent 60290 Laigneville Laigneville 60290 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@maisondelapierre-oise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.61.18.54 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelapierre-oise.fr/evenements/ »}]

Visite exceptionnelle de l’atelier Questiaux : Entrez dans un lieu habituellement fermé au public et découvrez les secrets des tailleurs de pierre. Un savoir-faire rare, à vivre de l’intérieur ! visite atelier tailleur de pierre

Entreprise Xavier Questiaux