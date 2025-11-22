L’industrie au cœur de la pierre : explorez les entrailles du savoir-faire ! Maison de la pierre Saint-Maximin

L’industrie au cœur de la pierre : explorez les entrailles du savoir-faire ! Samedi 22 novembre, 10h00 Maison de la pierre Oise

Vous pourrez vous-même faire une oeuvre collective en sculptant une grande rosace !

Gratuit sur inscription / adultes et enfants dès 8 ans.

Plusieurs créneaux :

Samedi de 10h à 11h30 / de 14h à 15h30 / de 16h à 17h30

Dimanche de 10h à 11h / de 14h30 à 15h30 / de 15h30 à 16h30

Maison de la pierre 22 rue Jean Jaurès 60740 Saint-Maximin Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelapierre-oise.fr/evenements/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 61 18 54 »}, {« type »: « email », « value »: « bienvenue@maisondelapierre-oise.fr »}]

Visite + conférence : Explorez une carrière souterraine pour comprendre les gestes des carriers d’antan puis rencontrez un tailleur de pierre qui expliquera l’évolution des savoir-faire. carrières tailleurs de pierre

Maison de la pierre