L’industrie au cœur de la pierre : Taille ta rosace ! Maison de la pierre Saint-Maximin

L’industrie au cœur de la pierre : Taille ta rosace ! Dimanche 23 novembre, 11h00 Maison de la pierre Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-23T11:00:00 – 2025-11-23T17:30:00

Fin : 2025-11-23T11:00:00 – 2025-11-23T17:30:00

Atelier pour adultes et enfants dès 11 ans

Dimanche 23 novembre / 3 créneaux possibles :

– de 11h à 12h

– de 14h à 15h

– de 16h30 à 17h30

Maison de la pierre 22 rue Jean Jaurès 60740 Saint-Maximin Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « bienvenue@maisondelapierre-oise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.44.61.18.54 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelapierre-oise.fr/evenements/ »}]

Découvrez les secrets de la taille de pierre en faisant votre mini rosace ! Guidez par un professionnel passionné, vous repartez avec votre création et un souvenir gravé dans la pierre. atelier mini rosace

Maison de la pierre