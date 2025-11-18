L’industrie au féminin Agglomération de Cergy Pontoise Cergy

L’industrie au féminin Agglomération de Cergy Pontoise Cergy mardi 18 novembre 2025.

L’industrie au féminin Mardi 18 novembre, 09h00 Agglomération de Cergy Pontoise Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T12:00:00

Vous êtes une femme, avec ou sans expérience, et vous réfléchissez à votre avenir professionnel ?

Découvrez un parcours inédit pour explorer les métiers de l’industrie au féminin, un secteur dynamique, accessible et riche en opportunités !

6 semaines pour déconstruire les idées reçues, découvrir des métiers porteurs et rencontrer des entreprises qui recrutent…des femmes !

UN PROGRAMME D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2025

Un parcours progressif et immersif ponctué de moments forts

9 OCTOBRE ( Hôtel d’agglomération )

BRISONS LES CLICHÉS !

Atelier collectif pour déconstruire les stéréotypes sur les métiers industriels et découvrir la filière. Atelier individuel pour établir votre profil candidate

16 OCTOBRE

UNE IMMERSION AU COEUR DE L’INDUSTRIE

Visite d’une entreprise locale + témoignage d’une femme inspirante du secteur

6 NOVEMBRE

SE FORMER, C’EST POSSIBLE !

Rencontre avec un organisme de formation aux métiers industriels

13 NOVEMBRE

PRÉPAREZ VOTRE PITCH !

Coaching collectif pour gagner en confiance et réussir vos entretiens

18 NOVEMBRE ( Forum de Vauréal )

JOB DATING “L’INDUSTRIE AU FÉMININ”

Rencontrez des entreprises qui recrutent et valorisent la mixité !

INFOS PRATIQUES

Rendez-vous pour le premier jour jeudi 9 octobre à l’Hôtel d’agglomération – Salle Hubert Renaud Parvis de la Préfecture à Cergy.

Gratuit & accessible à toutes les femmes

COMMENT S’INSCRIRE ?

Parlez-en à votre conseiller // prescripteur emploi

Agglomération de Cergy Pontoise parvis de la préfecture Cergy 95000 Cergy Préfecture Val-d’Oise Île-de-France

Parcours de découverte des métiers de l’industrie et job dating industrie au féminin Mixité femme