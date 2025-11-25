« L’industrie au féminin : casser les codes » Mardi 25 novembre, 13h00 Strasbourg – GRAND EST European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-25T13:00:00 – 2025-11-25T14:15:00

Fin : 2025-11-25T13:00:00 – 2025-11-25T14:15:00

L’OPCO2I vous présente les métiers de l’industrie au féminin. Vous pourrez découvrir le témoignage de deux entreprises du Grand Est : – KABELEC qui vous présentera le métier d’opératrice de production et – BBC CELLPACK Packaging qui vous présentera le métier de cheffe de projet packaging Levons les aprioris, l’industrie recrute des femmes et sur tous types de postes.

Cette conférence en ligne vous permettra d’interagir avec les intervenants par chat. Accordez nous 1H15 pour vous convaincre.

Strasbourg – GRAND EST 67000 Strasbourg Strasbourg 67084 Krutenau European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/491968 »}]

L’OPCO2I vous présente les métiers de l’industrie au féminin. La semaine de l’industrie Découverte secteur / métier