L’INDUSTRIE AU FEMININ : Escape Game & Métiers – Mesdames, osez l’Aventure Professionnelle ! # SEMAINE DE L’INDUSTRIE Vitré – Agence VITRE Vitré

L’INDUSTRIE AU FEMININ : Escape Game & Métiers – Mesdames, osez l’Aventure Professionnelle ! # SEMAINE DE L’INDUSTRIE Vendredi 7 novembre, 08h00 Vitré – Agence VITRE Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T08:00:00+01:00 – 2025-11-07T11:00:00+01:00

Fin : 2025-11-07T08:00:00+01:00 – 2025-11-07T11:00:00+01:00

ESCAPE GAME A LA DECOUVERTE DES METIERS DE L’ INDUSTRIE ! . Un challenge nouvelle génération vous attend ! Grâce au Campus des Métiers Fougères – Vitré, plongez dans un univers captivant au coeur de l’industrie moderne, en incarnant Emma, une jeune cheffe d’entreprise visionnaire, dans sa quête pour créer une console de jeu révolutionnaire : la console de rêve ! Tous les services d’une industrie seront représentés : recherche et développement, recrutement, production, qualité, sécurité et enviro

ESCAPE GAME A LA DECOUVERTE DES METIERS DE L’ INDUSTRIE ! . #TousMobilisés La semaine de l’industrie