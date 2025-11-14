« L’industrie au féminin », Mesdames, venez explorer les métiers de l’industrie et les nombreuses opportunités qu’elle offre. Besançon – Agence BESANCON TEMIS Besançon

« L’industrie au féminin », Mesdames, venez explorer les métiers de l’industrie et les nombreuses opportunités qu’elle offre. Vendredi 14 novembre, 08h00 Besançon – Agence BESANCON TEMIS Doubs

Mesdames, vous êtes à la recherche d’un nouveau projet professionnel ? Participez à notre matinée dédiée au secteur de l’industrie : métiers, opportunités, formations et témoignages à la clé ! Avec la participation de l’AFPI, acteur incontournable de la formation industrielle, venez échanger, poser vos questions et découvrir un secteur en pleine évolution, ouvert à toutes les compétences et à tous les parcours !

Rendez vous au sein de l’agence France Travail Besançon Temis Le 14 novembre 2025 à

Besançon – Agence BESANCON TEMIS 25000 Besançon Besançon 25000 Montboucons Doubs Bourgogne – Franche-Comté

