L’Industrie Camerounaise : Transformer le défi énergétique en opportunité de développement Hôtel La Falaise Bonapriso Douala I Jeudi 11 décembre, 18h00 sur inscription

L’Industrie Camerounaise : Transformer le défi énergétique en opportunité de développement avec HEC Alumni Paris

Les Alumni HEC Paris au Cameroun ont l’honneur de vous inviter à une conférence-débat exclusive autour du thème « L’Industrie Camerounaise : Transformer le défi énergétique en opportunité de développement »

Si la capacité de production énergétique du Cameroun augmente, la fiabilité de l’alimentation des industries reste un défi critique. Le coût de l’instabilité et des micro-coupures pèse sur la compétitivité des industries et dégrade la valeur de leurs actifs. L’objectif de cette conférence-débat est de présenter une feuille de route qui transforme cette contrainte en une opportunité de développement collectif alignée sur la stratégie nationale de développement du pays.

Date : 11 Décembre 2025 Heure : 18H Lieu : Hôtel LA FALAISE Bonapriso, Douala (en présentiel)

Pour l’occasion, nous avons réuni un panel d’exception constitué de :

• M. Joël NANA KONTCHOU, Ex-DG d’ENEO et Managing Partner de MAKOE Capital

• Me Jacques Jonathan NYEMB, Avocat au Cabinet NYEMB

• M. Ivan BEKOLO (HEC EMBA 2022), Directeur Business Development, EDF

La modération sera assurée par Mme Guylaine ZAFACK (HEC 2012), Relations Investisseurs, ACTIVA

Pour participer, il suffit de vous inscrire via le formulaire suivant:

[https://forms.gle/QkqWtM2KaPNHFpek8](https://forms.gle/QkqWtM2KaPNHFpek8)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-11T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-11T21:00:00.000+01:00

1

https://www.hecalumni.fr/fr/event/l-industrie-camerounaise-transformer-le-defi-energetique-en-opportunite-de-developpement/2025/12/05/13209

Hôtel La Falaise Bonapriso Rue Njo-Njo DOUALA Bonadouma Douala I Wouri