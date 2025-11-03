L’industrie : des métiers d’avenir Agence Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge

L’industrie : des métiers d’avenir Lundi 3 novembre, 14h30 Agence Juvisy-sur-Orge Essonne

Début : 2025-11-03T14:30:00 – 2025-11-03T16:00:00

Fin : 2025-11-03T14:30:00 – 2025-11-03T16:00:00

Travailler dans l’industrie, c’est participer à la création du mode de demain. Vous êtes en reconversion professionnelle, vous souhaitez changer de métier, ou tout simplement curieux Venez découvrir un secteur qui recrute et construit l’avenir.

Atelier de découverte des métiers organisé par l’agence France Travail de Juvisy.

Agence Juvisy-sur-Orge 91260 Juvisy-sur-Orge Juvisy-sur-Orge 91260 Essonne Ile-de-France

