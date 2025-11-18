L’Industrie en Action : Visitez l’Unité Mobile de l’UIMM à Dole et Découvrez ses Secrets ! PASQUIER Dole

L’Industrie en Action : Visitez l’Unité Mobile de l’UIMM à Dole et Découvrez ses Secrets ! Mardi 18 novembre, 10h00 PASQUIER Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T15:30:00

Fin : 2025-11-18T10:00:00 – 2025-11-18T15:30:00

L’Unité Mobile de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) fait escale à Dole pour une journée dédiée à la promotion des métiers de l’industrie et de la métallurgie. Cet événement a pour objectif de sensibiliser aux opportunités d’emploi et de formation dans ce secteur dynamique, tout en permettant des échanges directs avec des professionnels.

Au programme :

Visites guidées de l’unité mobile : dispositif itinérant conçu pour faire découvrir les métiers de l’industrie et de la métallurgie au grand public, aux demandeurs d’emploi et aux jeunes en orientation. (sur inscription, toutes les heures) : Découverte des technologies industrielles, des métiers et des parcours de formation.

Comptoir des offres d’emploi : Rencontres avec des professionnels de l’Emploi et présentation des postes disponibles sur le bassin.

Challenge Forindustrie : Ateliers interactifs pour tester ses compétences et découvrir les métiers en pratique en présence de Mme RICHAUME Anne-Laure

Démonstrations et animations : Immersion dans les métiers de la métallurgie, de la mécanique et des nouvelles technologies industrielles avec casques VR

Échanges avec des professionnels : Témoignages, conseils et réponses aux questions sur les carrières dans l’industrie.

Objectifs :

Faire connaître les métiers porteurs de l’industrie et de la métallurgie.

Informer sur les formations et certifications accessibles.

Faciliter les rencontres entre demandeurs d’emploi et entreprises locales.

Démystifier les idées reçues sur les métiers industriels.

Public visé :

Demandeurs d’emploi en recherche d’opportunités.

Jeunes en orientation professionnelle.

Salariés en reconversion.

Grand public intéressé par les métiers techniques.

Inscription recommandée pour les visites de l’unité mobile (places limitées).

PASQUIER AVENUE DE LAHR DOLE Dole 39100 Azans Jura Bourgogne-Franche-Comté

